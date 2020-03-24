شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة حائل توقف مواطنة لخرقها منع التجول والتباهي بفعلتها والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت شرطة حائل ، مواطنة ظهرت في مقطع متداول تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها ؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن ضبط المواطنة وهي بالعقد الرابع من العمر ، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها .