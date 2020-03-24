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النيابة توجه بضبط مجموعة من الشباب لخرقهم منع التجول 

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو متداول لمجموعة من الشباب سعوديي الجنسية ومقطع آخر لشخص مقيم يظهر محتواها خرقهم للأمر الملكي بمنع التجول وتصوير ذلك والتباهي به ونشره وتداوله، وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عن المذكورين وفقاً للمواد ( ٢٤، ٢٧، ٢٨) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة .

وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عما فيه من إذكاء لروح التحريض والتقليد ومخاطبة بما يزين سلوكاً مضراً بالأمن الصحي للمجتمع .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة الحزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

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