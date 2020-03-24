فيديو.. متحدث الداخلية يؤكد على شروط الفئات المستثناة في منع التجول

2020-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أن رجال الأمن في الميدان يقومون بتنفيذ قرار منع التجول منذ بداية تطبيقه يوم أمس، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبًا والتزامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين الذين أدركوا أن قرار منع التجول هو لمصلحتهم أولًا.

وقال متحدث الداخلية إن أي شخص من الفئات المستثناة من منع التجول يجب أن يحمل معه بطاقة العمل، وخطاب المهمة الذي يوضح طبيعة العمل المناط به، وخط سيره، إضافة إلى بيانات مركبته في حال تنقله خلال ساعات حظر التجول التي تمتد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا خاصة لمنسوبي القطاعين الصحي والإعلامي.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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