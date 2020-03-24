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فيديو.. الشيخ المطلق يوضح الهدي النبوي للتعامل مع الأمراض المعدية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عن ركائز الهدي النبوي في التعامل مع الأمراض المعدية مشيرًا إلى أن الركيزة الأولى تتمثل في عزل الإنسان نفسه، فإن كان مريضًا لا يتسبب في عدوى غيره، وإن كان سليمًا لا تنتقل إليه العدوى.
وشرح الشيخ المطلق مضمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: “فرّ من المجزوم فرارك من الأسد”. مشيرًا إلى أن المسلم يجب أن يكون حريصًا على سلامة نفسه وعلى سلامة غيره، وهذا مقتضى الإيمان مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”.
ودعا الشيخ المطلق إلى تجنب المصافحة، وتجنب الاختلاط مع الأشخاص الآخرين خاصة من لا نعرفهم.
وأكد أن العزل حماية وحصانة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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