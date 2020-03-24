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تفاصيل القبض على مصور الأرفف الفارغة في نجران

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2020-03-24

تفاصيل القبض على مصور الأرفف الفارغة في نجران

متابعات الخليج 365 - واس

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة نجران أنه بالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه المصور عددًا من الأرفف الفارغة في أحد المحلات التجارية الكبيرة ، مدعياً خلوها من السلع الغذائية، مما يوحي بوجود أزمة غذائية في المنطقة ، وبعد التحقق من ذلك من قبل الجهات المختصة ، فقد اتضح خلاف ما زعم تماماً،  وأن “الأرفف الفارغة” مستحدثة لغرض التوسعة، وخصصت كقسم جديد للمنظفات.
وأكد المتحدث أنه بفضل من الله،  ثم جهود فرق البحث والتحري تم القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجارِ استكمال الإجراءات التحقيق الأولية تمهيدًا لإحالته لجهة الاختصاص.

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