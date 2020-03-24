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ضبط مواطنة تفاخرت بمخالفة منع التجول في حائل

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2020-03-24

ضبط مواطنة تفاخرت بمخالفة منع التجول في حائل

متابعات الخليج 365 - واس

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ألقت شرطة حائل القبض على مواطنة خالفت قرار منع التجول مساء أمس الاثنين.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، بفضلٍ من الله، عن ضبط المواطنة وهي بالعقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

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