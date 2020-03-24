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التأمينات الاجتماعية تعفي المنشآت من غرامات التأخير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إعفاء جميع المنشآت من غرامات التأخير لاشتراكات شهري فبراير ومارس للعام الجاري، المستحق سدادها خلال شهري مارس وابريل، استشعاراً منها لما تمر به منشآت القطاع الخاص من ظروف مالية بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وأشارت إلى أن هذا الإعفاء لا يمتد لغرامات التأخير المفروضة عن أي شهر يسبق الشهرين الموضحين مسبقاً على أن يتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتباراً من 15 مايو من العام الجاري.



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