- 1/3
- 2/3
- 3/3
نقلت "رويترز" اليوم (الثلاثاء) عن مصادر متعددة أن قادة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم سيعقدون مؤتمرًا عبر الهاتف الخميس المقبل؛ لمناقشة تفشي فيروس كورونا الجديد.
واتفق وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية خلال مؤتمر منفصل عبر الهاتف أمس على وضع خطة عمل، للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي.
ورحبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات المالية والنقدية، التي اتخذتها بعض البلدان، لكنها أشارت إلى أن الأمر سيتطلب المزيد خاصة في المجال المالي.قادة مجموعة العشرين فيروس كورونا الجديد
"رويترز": قادة مجموعة العشرين يناقشون مواجهة تفشي "كورونا" الخميس المقبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-24
نقلت "رويترز" اليوم (الثلاثاء) عن مصادر متعددة أن قادة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم سيعقدون مؤتمرًا عبر الهاتف الخميس المقبل؛ لمناقشة تفشي فيروس كورونا الجديد.
واتفق وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية خلال مؤتمر منفصل عبر الهاتف أمس على وضع خطة عمل، للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي.
ورحبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات المالية والنقدية، التي اتخذتها بعض البلدان، لكنها أشارت إلى أن الأمر سيتطلب المزيد خاصة في المجال المالي.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:56 PM
في قمة تعقد عبر الهاتف
نقلت "رويترز" اليوم (الثلاثاء) عن مصادر متعددة أن قادة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات في العالم سيعقدون مؤتمرًا عبر الهاتف الخميس المقبل؛ لمناقشة تفشي فيروس كورونا الجديد.
واتفق وزراء مالية المجموعة ومحافظو بنوكها المركزية خلال مؤتمر منفصل عبر الهاتف أمس على وضع خطة عمل، للتعامل مع تفشي الفيروس الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسفر عن ركود عالمي.
ورحبت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي بالخطوات المالية والنقدية، التي اتخذتها بعض البلدان، لكنها أشارت إلى أن الأمر سيتطلب المزيد خاصة في المجال المالي.
، "رويترز": قادة مجموعة العشرين يناقشون مواجهة تفشي "كورونا" الخميس المقبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": قادة مجموعة العشرين يناقشون مواجهة تفشي "كورونا" الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.