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أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ أنه وفي ضوء المتابعة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلّف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوي الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان.
وقال الرئيس المصري من خلال حسابه الرسمي في "تويتر": وفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر في متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.. أؤكد ثقتي البالغة بتجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار حزمة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ظهر اليوم الثلاثاء.
وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أنه من المتوقع أن القرارات تشمل استمرار تعليق الدراسة؛ فضلاً عن قرارات أخرى.عبدالفتاح السيسي الرئيس المصري فيروس كورونا الجديد
الرئيس المصري: كلّفت الحكومة بإجراءات احترازية إضافية ضدّ "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-24
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ أنه وفي ضوء المتابعة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلّف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوي الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان.
وقال الرئيس المصري من خلال حسابه الرسمي في "تويتر": وفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر في متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.. أؤكد ثقتي البالغة بتجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار حزمة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ظهر اليوم الثلاثاء.
وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أنه من المتوقع أن القرارات تشمل استمرار تعليق الدراسة؛ فضلاً عن قرارات أخرى.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
12:15 PM
رئيس الوزراء سيعقد مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم للإعلان عن قرارات صارمة
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ أنه وفي ضوء المتابعة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلّف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوي الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان.
وقال الرئيس المصري من خلال حسابه الرسمي في "تويتر": وفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر في متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.. أؤكد ثقتي البالغة بتجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار حزمة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ظهر اليوم الثلاثاء.
وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أنه من المتوقع أن القرارات تشمل استمرار تعليق الدراسة؛ فضلاً عن قرارات أخرى.
، الرئيس المصري: كلّفت الحكومة بإجراءات احترازية إضافية ضدّ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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