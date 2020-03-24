، كورونا.. الفلبين تسجل أكبر زيادة يومية وتسجل 90 شخصاً جديداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلطنة عُمان تعلق رحلات الطيران الداخلية والدولية لاحتواء الفيروس

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، 90 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي أكبر زيادة يومية ترصدها البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 552 حالة.

وذكرت ماريا روزاريو فيرجيير وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع إلى 35 شخصاً حتى الآن بعد وفاة شخصين آخرين.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية ابتداء من 29 مارس، باستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات محافظة مسندم، وذلك في إطار جهود احتواء فيروس "كورونا" الجديد، وفقاً لـ"رويترز".

وهناك 84 حالة إصابة بالفيروس حاليا في السلطنة، فيما لم تسجل أي وفاة بعد.

فيروس كورونا الجديد