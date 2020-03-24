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ارتفاع إصابات "كورونا" في سويسرا إلى 8800 حالة

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محمد بن مسعود - الدمام - معدل الوفيات بالفيروس يقفز من 66 إلى 86 ضحية

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.فيروس كورونا الجديد

ارتفاع إصابات "كورونا" في سويسرا إلى 8800 حالة

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-03-24

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441

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05:11 PM

اخر تعديل

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441

05:53 PM

معدل الوفيات بالفيروس يقفز من 66 إلى 86 ضحية

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجدّ في في سويسرا، إلى 8836، اليوم، وذلك بالمقارنة مع 8060 حالة أمس الاثنين.

وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا، بأن ذلك تزامن مع ارتفاع عدد الوفيات من 66 إلى 86 حالة.

، ارتفاع إصابات "كورونا" في سويسرا إلى 8800 حالة ،
المصدر : الخليج 365

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