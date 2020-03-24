، إصابة رئيس أركان الجيش في نيجيريا بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - نتائج تحليل الفيروس جاءت "إيجابية"

قال مصدر مطلع إن نتائج تحليل لفيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا، جاءت إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن كياري، وهو في السبعينيات من عمره، قريب من الدائرة الرئاسية للرئيس محمدو بوهاري ( 77 عامًا).

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد