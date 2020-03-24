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إصابة رئيس أركان الجيش في نيجيريا بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - نتائج تحليل الفيروس جاءت "إيجابية"

قال مصدر مطلع إن نتائج تحليل لفيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا، جاءت إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن كياري، وهو في السبعينيات من عمره، قريب من الدائرة الرئاسية للرئيس محمدو بوهاري ( 77 عامًا).

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد

إصابة رئيس أركان الجيش في نيجيريا بكورونا

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-24

قال مصدر مطلع إن نتائج تحليل لفيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا، جاءت إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن كياري، وهو في السبعينيات من عمره، قريب من الدائرة الرئاسية للرئيس محمدو بوهاري ( 77 عامًا).

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441

04:42 PM

اخر تعديل

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441

05:53 PM

نتائج تحليل الفيروس جاءت "إيجابية"

قال مصدر مطلع إن نتائج تحليل لفيروس "كورونا" أجراه رئيس أركان الجيش في نيجيريا، جاءت إيجابية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن كياري، وهو في السبعينيات من عمره، قريب من الدائرة الرئاسية للرئيس محمدو بوهاري ( 77 عامًا).

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا.

، إصابة رئيس أركان الجيش في نيجيريا بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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