محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5560 حالة أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة.فيروس كورونا الجديد هولندا: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-24 أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة. 24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 Advertisements 04:33 PM اخر تعديل 24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 05:52 PM إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5560 حالة إجمالي الإصابات ارتفع إلى 5560 حالة أفادت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة، و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجّلة في البلاد إلى 5560 حالة. ، هولندا: تسجيل 63 وفاة جديدة و811 إصابة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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