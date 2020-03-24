شكرا لمتابعة خبر عن مرصد حوطة سدير يستطلع اليوم هلال شعبان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يستطلع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، مساء اليوم، هلال شهر شعبان. يستطلع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، مساء اليوم، هلال شهر شعبان. وأضاف المرصد أن رصد الهلال سيكون بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي اليوم، الثلاثاء. وأشار إلى أن الشمس ستغرب الساعة 6:10 ، بينما يمكث الهلال بمقدار 6 دقائق بعد غروب الشمس.

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