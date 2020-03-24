شكرا لمتابعة خبر عن سبب عدم تجاوز مكافآت المبلغين عن الفساد لـ50 ألف ريال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، عن سبب وراء عدم تجاوز مكافآت الهيئة للمبلغين عن الفساد مبلغ 50 ألف ريال، حيث أكد إن نظام الهيئة ينص على أن المكافأة تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف ريال.

وأوضح مازن الكهموس، خلال لقائه مع برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية" أنه في حال كان المُبَلغ يرى أنه يستحق مبلغاً أكثر من ذلك فلابد أن يصدر حكم من المحكمة بذلك، لأن الهيئة لا تستطيع أن تدفع أكثر من المبلغ المحدد.

وقال " الكهموس " أن بعض المبلغين يرفضون الإعلان عن أسمائهم؛ خوفاً على أنفسهم ومعهم الحق في ذلك، وبالتالي فالمحكمة لا تستطيع أن تعطيهم المبلغ الكبير الذي يستحقونه نظير إبلاغهم عن الفساد.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه لا بد من إثبات أن هناك مشاهير يتقاضون مبالغ بالفعل من بعض الوزارات والهيئات الحكومية، فهذا الأمر لا بد أن يخضع للحوكمة، لافتًا إلى أنه في الوقت نفسه ليس خطأً أن تستعين الوزارات بهؤلاء المشاهير لإبراز خدمة معينة والترويج لها.