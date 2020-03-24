شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الحجوزات بجميع المنشآت السياحية وإعفاء العملاء من أي تبعات مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت مرافق الإيواء السياحي اليوم الثلاثاء إيقاف الحجوزات وإلغاء الحجوزات التي تمت بالفعل مع إعادة المبالغ لأصحابها دون تحميل أي تبعات مالية .

جاء ذلك بناءً على توجيه وزارة السياحة ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من إنتشار الفيروس المستجد .

وكانت الوزارة قد وجهت كذلك بإعادة مبالغ حجوزات المناسبات لأصحابها ، تمشياًمع الإجراءات المتخذه ضد الفيروس .