شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الحجوزات بجميع المنشآت السياحية وإعفاء العملاء من أي تبعات مالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت مرافق الإيواء السياحي اليوم الثلاثاء إيقاف الحجوزات وإلغاء الحجوزات التي تمت بالفعل مع إعادة المبالغ لأصحابها دون تحميل أي تبعات مالية .
جاء ذلك بناءً على توجيه وزارة السياحة ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من إنتشار الفيروس المستجد .
وكانت الوزارة قد وجهت كذلك بإعادة مبالغ حجوزات المناسبات لأصحابها ، تمشياًمع الإجراءات المتخذه ضد الفيروس .
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