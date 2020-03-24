شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يعلن عن تطبيق هام وعاجل للكشف عن الإصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة عن توفير خدمة تساعد على الكشف عن الإصابة بالفيروس المستجد .
وقال "الربيعة " في حسابه الرسمي على " تويتر " : هام وعاجل .. إذا كنت تشك أن لديك أعراض "كورونا"، فيمكنك التحقّق من وضعك الصحي بسهولة عبر التقييم الذاتي في تطبيق "موعد " ، وذلك على الرابط التالي : هنـــــــــا
الجدير بالذكر أنه يمكن تحميل التطبيق على الجوال ، ويعمل على أساس " التقييم الذاتي " بطرح عدة عدة أسئلة على المستفيد تحسم قلقه حول الإصابة.
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