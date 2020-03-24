اغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية في السعودية

قرر عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية اغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية والاكتفاء بالأبواب الرئيسية فقط.

ويأتي ذلك استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر صحافي لعدة وزارات سعودية، إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا 562 حالة.

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وأكد المتحدث شفاء 19 حالة من فيروس كورونا حتى الآن.

وشددت وزارة الصحة السعودية على عدم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة.

وحذر المتحدث من الانسياق وراء أوهام وجود علاج حاليا للفيروس، مشيرا إلى أنها عملية علمية وطبية تستغرق وقتا.

ونوه بأن تدخلات المملكة في مواجهة الفيروس تقلل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع، مبرزا أهمية التزام الجميع بالتعليمات الصادرة. وذكر المتحدث أن نصف الحالات الجديدة هي لمخالطين.