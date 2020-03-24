كشفت مصادر تفاصيل إصابة مواطن بمدينة الطائف بفيروس كورونا، بعد زيارته أحد أقاربه الذي عاد إلى المملكة مؤخرًا، قادما من تركيا.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”عكاظ” أن المواطن عبدالله القرني، زار قريبه في استراحته وتناولا القهوة، حيث كان القادم من تركيا حاملا للفيروس دون أن يعلم.
وذكرت أن القرني شعر بعد أربعة أيام من مخالطة قريبه، بتعب في الجسم وحرارة شديدة والتهاب في الحلق، حيث أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.
وبيَّنت أن المصاب يخضع حاليا للعزل الطبي بأحد مستشفيات مكة المكرمة، ويتلقى العناية الطبية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن ذهب لزيارة قريبه العائد من تركيا وتناول معه القهوة.. وبعد 4 أيام كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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