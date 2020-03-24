التعليم تدرس تخفيض رسوم المدارس الأهلية للفصل الدراسي الثاني.. والكشف عن النسبة

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التعليم تدرس تخفيض رسوم طلاب المدارس الأهلية للفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر تخفيض الرسوم بنسبة تتراوح من 25 إلى 50%.
وأشارت المصادر الوزارة تدرس رصد الفرق لمن دفع رسوم الفصل الدراسي الثاني، وتأكيد عدم مساس المدارس الأهلية بالمعلمين والمعلمات “خاصة عدم خصم الرواتب أو تخفيضها”.
يشار إلى أن الوزارة علق الدراسة الأيام الماضية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذي تفشى في معظم دول العالم.
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