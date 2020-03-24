20 C الرياض 24 مارس، 2020 مدير منظمة الصحة العالمية يوجه رسالة للسعودية بعد نقل مساعدات طبية لمواجهة انتشار كورونا في اليمن

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