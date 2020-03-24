حساب المواطن: ضرورة تعديل بيانات الدخل عند إيقاف المكافأة الجامعية

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراء المتبع حال إيقاف مكافأة الطالب بالجامعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديث بيانات الدخل.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، عبر تويتر، إنه في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل للمستفيد، فيجب التوجه إلى البوابة وتحديث البيانات.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين، بأنه في حالة حذف الفصل الدراسي تتوقف المكافأة الجامعية، فهل يتم في خلال فترة التوقف حذف المكافأة من الدخل، عن طريق تحديث البيانات؟ لأنه من الممكن أن تتوقف لمدة 6 أشهر.

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