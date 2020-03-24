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الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير اليوم الأول لمنع التجول بمكة

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اطلع الأمير «خالد الفيصل» مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ‏على تقرير عن حالة منع التجول في يومه ‏الأول بالمنطقة، والذي رفعه ‏وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

‏وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لسكان المنطقة على ‏تجاوبهم المميز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمنًا الدور الذي يقومون به.

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