الأمير خالد الفيصل يطلع على تقرير اليوم الأول لمنع التجول بمكة

اطلع الأمير «خالد الفيصل» مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على تقرير عن حالة منع التجول في يومه الأول بالمنطقة، والذي رفعه وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.
وقدم الأمير خالد الفيصل شكره لسكان المنطقة على تجاوبهم المميز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمنًا الدور الذي يقومون به.
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