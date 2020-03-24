السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة نورة يسخر إمكاناته لمكافحة فيروس كورونا



الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

واكب مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة لمكافحة فيروس

ووفر المستشفى أماكن مخصصة للكشف على جميع المراجعين ، إضافة إلى توفير جميع مواد النظافة والتعقيم في جميع الأماكن بالمستشفى .

وتنفيذاً للخطة الاحترازية فقد أوقف المستشفى استقبال مراجعي عيادات كلية طب الأسنان،وتأجيل مواعيد العيادات الخارجية غير الطارئة وإعادة جدولتها، فضلاً عن تقليل وقت الزيارة للمرضى بالمستشفى، مع إلزام المراجعين والزوار بفحص درجة الحرارة واستخدام معايير تعقيم مشددة في المستشفى .

ومن ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قام بها المستشفى لمواجهة الفيروس تطبيق آلية الفرز الأولي وتخصيص مسار للتعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة بأعراض تنفسية بدءاً من الدخول للطوارئ وانتهاءً بالتنويم أو العزل المنزلي حسب الحالة بالتنسيق مع وزار الصحة ، مع توفير أجنحة خاصة لعزل المصابين أو المشتبه إصابتهم بالفيروس ،كما جرى تجهيز عيادة مخصصة للمشتبه بإصابتهم بالفيروس في حال تسجيل حالات - لا سمح الله - حفاظاً على سلامة الجميع .

// انتهى //

13:53ت م

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الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسواكب مستشفى الملك عبدالله الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة لمكافحة فيروس كورونا الجديد وذلك بتسخير جل إمكاناته المادية والبشرية وتطبيقه للعديد من الإجراءات الداخلية منها تشكيل لجنة تنفيذية لكل ما يخص مستجدات الوضع الصحي وإعداد خطة طوارئ لمواجهته.ووفر المستشفى أماكن مخصصة للكشف على جميع المراجعين ، إضافة إلى توفير جميع مواد النظافة والتعقيم في جميع الأماكن بالمستشفى .وتنفيذاً للخطة الاحترازية فقد أوقف المستشفى استقبال مراجعي عيادات كلية طب الأسنان،وتأجيل مواعيد العيادات الخارجية غير الطارئة وإعادة جدولتها، فضلاً عن تقليل وقت الزيارة للمرضى بالمستشفى، مع إلزام المراجعين والزوار بفحص درجة الحرارة واستخدام معايير تعقيم مشددة في المستشفى .ومن ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قام بها المستشفى لمواجهة الفيروس تطبيق آلية الفرز الأولي وتخصيص مسار للتعامل مع الحالات المشتبه بها والمصابة بأعراض تنفسية بدءاً من الدخول للطوارئ وانتهاءً بالتنويم أو العزل المنزلي حسب الحالة بالتنسيق مع وزار الصحة ، مع توفير أجنحة خاصة لعزل المصابين أو المشتبه إصابتهم بالفيروس ،كما جرى تجهيز عيادة مخصصة للمشتبه بإصابتهم بالفيروس في حال تسجيل حالات - لا سمح الله - حفاظاً على سلامة الجميع .// انتهى //13:53ت م0065

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