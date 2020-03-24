السعودية اليوم / تعليم بيشة يصرف أكثر من ثلاثة ملايين ريال إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات



أبها 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أودعت إدارة تعليم بيشة ممثلة بقسم خدمات الطلاب في الشؤون المدرسية أمس مبلغ ثلاثة ملايين وسبع مائة ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات المستحقين للإعانات والمكافآت .

وبين مدير خدمات الطلاب بالإدارة عبدالعزيز آل جديع أن المبالغ استفاد منها 11733 طالباً وطالبة لشهر مارس الجاري 2020م .

// انتهى //

13:46ت م

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