السعودية اليوم / منظمة التحرير الفلسطينية تكثف من إجراءاتها الوقائية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان



بيروت 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

كثفت منظمة التحرير الفلسطينية إجراءاتها الوقائية وإرشاداتها الطبية لمكافحة إنتشار

ووزعت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم ، مساعدات غذائية وطبية على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي نهر البارد والبداوي قرب مدينة طرابلس شمال لبنان لدعم بقائهم في منازلهم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما قدمت دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع اللجان الشعبية الفلسطينية كمية من مواد المواد المعقمة، للمؤسسات الطبية العاملة في نهر البارد والبداوي ، للإسهام في تعقيم المخيمين استباقًا لانتشار الوباء.

// انتهى //

13:31ت م

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بيروت 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسكثفت منظمة التحرير الفلسطينية إجراءاتها الوقائية وإرشاداتها الطبية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.ووزعت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم ، مساعدات غذائية وطبية على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي نهر البارد والبداوي قرب مدينة طرابلس شمال لبنان لدعم بقائهم في منازلهم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.كما قدمت دائرة شؤون اللاجئين بالتعاون مع اللجان الشعبية الفلسطينية كمية من مواد المواد المعقمة، للمؤسسات الطبية العاملة في نهر البارد والبداوي ، للإسهام في تعقيم المخيمين استباقًا لانتشار الوباء.// انتهى //13:31ت م0062

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