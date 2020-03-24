السعودية اليوم / المركز التخصصي الطبي يطبق العديد من الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا



الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

رفع المركز التخصصي الطبي استعدادته المادية والبشرية لمواجهة فيروس

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور خالد السبيعي أن المركز اتخذ الاستعدادات كافة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس والتعامل معها ، وشكل فريقا للطوارئ يجتمع يوميا للاطلاع على التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية ووضع آلية تطبيقها داخل المركز .

وأكد أن المركز ومن باب الحرص على سلامة المرضى والمنومين والمراجعين قام بارسال رسائل توعوية وإرشادية للوقاية من فيروس كورونا عبر جميع وسائل الاتصال والتواصل المتاحة ، كما تم توفير شاشات في جميع أرجاء المستشفى تشرح طرق الحماية والوقاية من الفيروس إضافة إلى المطويات واللوحات الجانبية الإرشادية.

وأبان أن فريق مكافحة الفيروس بالمركز قام بتفعيل مبدأ العزل الطبي في الطوارئ حيث يتم لكل مريض إجراء الفرز البصري وتقاس حرارته ثم يحول إما إلى العيادة التنفسية أو يحول إلى باقي أقسام الطوارئ لمتابعة حالته ، ويتم أخذ عينات من الأشخاص الذين يتوجب أخذ عينات منهم حسب تعليمات وزارة الصحة وحسب المعدل الذي يحققه المريض وتطبق عليه التعليمات الخاصة بوزارة الصحة مفيدا أن الفرز البصري تم وضعه على جميع مداخل المستشفى وفي العيادات الخارجية، وفي أبراج المستشفى.

وأشار الدكتور السبيعي إلى أن الإدارة في المركز قلصت ساعات الزيارة إلى ساعة واحد في اليوم حسب توجيهات وزارة الصحة ، كما حدد عدد المرافقين لزوار العيادات إلى مرافق واحد بالنسبة للمرضى الكبار، وإلى 2 بالنسبة للأطفال ، إلى جانب التعليمات التي ترسل يومياً إلى جميع أفراد المستشفى عبر أحدث وسائل الاتصال لضمان وصول هذه التعليمات والتوجيهات .

ولفت النظر إلى أن المستشفى لديه عدد كاف من غرف العزل والعناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي ، إلى جانب توفر الأدوات الصحية ومستلزمات العزل .

من جانبه أوضح مدير إدارة الحالات والتنويم بمستشفى المركز التخصصي الطبي محمد العتيبي أن التواصل بين المستشفى ووزار الصحة مستمر على مدار الـ 24 ساعة ، ويتم رفع تقارير يومية للوزارة فيما يخص جاهزية المستشفى من أجهزة طبية وغرف عناية مركزة وغرف عزل ، مفيداً أن المستشفى راعى أعلى معايير الجودة في التجهيزات لاستقبال الحالات .

//انتهى//

13:28ت م

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الرياض 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسرفع المركز التخصصي الطبي استعدادته المادية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا الجديد في إطار دعمه لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواجهة هذا الوباء والحد من تفشيه .وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور خالد السبيعي أن المركز اتخذ الاستعدادات كافة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس والتعامل معها ، وشكل فريقا للطوارئ يجتمع يوميا للاطلاع على التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجهات المعنية ووضع آلية تطبيقها داخل المركز .وأكد أن المركز ومن باب الحرص على سلامة المرضى والمنومين والمراجعين قام بارسال رسائل توعوية وإرشادية للوقاية من فيروس كورونا عبر جميع وسائل الاتصال والتواصل المتاحة ، كما تم توفير شاشات في جميع أرجاء المستشفى تشرح طرق الحماية والوقاية من الفيروس إضافة إلى المطويات واللوحات الجانبية الإرشادية.وأبان أن فريق مكافحة الفيروس بالمركز قام بتفعيل مبدأ العزل الطبي في الطوارئ حيث يتم لكل مريض إجراء الفرز البصري وتقاس حرارته ثم يحول إما إلى العيادة التنفسية أو يحول إلى باقي أقسام الطوارئ لمتابعة حالته ، ويتم أخذ عينات من الأشخاص الذين يتوجب أخذ عينات منهم حسب تعليمات وزارة الصحة وحسب المعدل الذي يحققه المريض وتطبق عليه التعليمات الخاصة بوزارة الصحة مفيدا أن الفرز البصري تم وضعه على جميع مداخل المستشفى وفي العيادات الخارجية، وفي أبراج المستشفى.وأشار الدكتور السبيعي إلى أن الإدارة في المركز قلصت ساعات الزيارة إلى ساعة واحد في اليوم حسب توجيهات وزارة الصحة ، كما حدد عدد المرافقين لزوار العيادات إلى مرافق واحد بالنسبة للمرضى الكبار، وإلى 2 بالنسبة للأطفال ، إلى جانب التعليمات التي ترسل يومياً إلى جميع أفراد المستشفى عبر أحدث وسائل الاتصال لضمان وصول هذه التعليمات والتوجيهات .ولفت النظر إلى أن المستشفى لديه عدد كاف من غرف العزل والعناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي ، إلى جانب توفر الأدوات الصحية ومستلزمات العزل .من جانبه أوضح مدير إدارة الحالات والتنويم بمستشفى المركز التخصصي الطبي محمد العتيبي أن التواصل بين المستشفى ووزار الصحة مستمر على مدار الـ 24 ساعة ، ويتم رفع تقارير يومية للوزارة فيما يخص جاهزية المستشفى من أجهزة طبية وغرف عناية مركزة وغرف عزل ، مفيداً أن المستشفى راعى أعلى معايير الجودة في التجهيزات لاستقبال الحالات .//انتهى//13:28ت م0061

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.