السعودية اليوم / اتفاقية تعاون عن بعد بين جامعتي الملك خالد وجدة في مجال التدريب الإلكتروني على مهارات المستقبل



أبها 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

‫ وقعت جامعتا الملك خالد وجدة أمس عبر الاتصال عن بُعد، اتفاقية تعاون في مجال التدريب الإلكتروني على مهارات المستقبل، والاستفادة من منصة الجامعة "kkux "، أحد أهم مصادر التعلم والتدريب في مجالات البرامج التدريبية والأحداث والفعاليات.‬

وعبر مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عن أمله في أن تحقق الاتفاقية أهدافها المنشودة وتعود بالنفع على الجامعتين ، وأن تكون باكورة للمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم منسوبي وطلاب الجامعتين.

من جانبه أكد معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اهتمام الجامعة بمهارات المستقبل، مشيدًا بما حققته جامعة الملك خالد في المجال التقني والتدريب الإلكتروني من تطور مشهود ، مما يعد نموذجاً مميزاً يحتذى به.

وأكدا عميد التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد الدكتور فهد الأحمري وعميد مصادر المعرفة بجامعة جدة الدكتور جلال العويبدي أن آلية تنفيذ الاتفاقية تتمثل في تشكيل فريق عمل مشترك من المتخصصين لتفعيل مجالات التعاون وإعداد خطة مفصلة، مؤكدين مشاركة الجامعتين في الاستعداد للمستقبل والرغبة في التكامل لتقديم فرص التعليم والتعلم المناسبة التي تواكب رؤية المملكة 2030.

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13:24ت م

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