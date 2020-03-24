السعودية اليوم / كرواتيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 361 حالةً



زغرب 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلنت كرواتيا ارتفاع إجمالي عدد الإاصابات بفيروس (

ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية عن وزير الصحة فيلا بيروس القول إن الفحوص الطبية أكدت 46 اصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 361 شخصًا بينهم حالة واحدة حرجة.

// انتهى //

13:24ت م

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زغرب 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلنت كرواتيا ارتفاع إجمالي عدد الإاصابات بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 361 حالةً.ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية عن وزير الصحة فيلا بيروس القول إن الفحوص الطبية أكدت 46 اصابة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة إلى 361 شخصًا بينهم حالة واحدة حرجة.// انتهى //13:24ت م0057

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