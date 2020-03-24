

كوالالمبور 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

سجلت السلطات الماليزيا 106 من حالات الإصابة الجديدة بفيروس

وأكدت وزارة الصحة الماليزية اليوم أن هناك 43 إصابة من بين الحالات الجديدة لها علاقة بأحد التجمعات.

// انتخى //

13:13ت م

0056



كوالالمبور 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسسجلت السلطات الماليزيا 106 من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1624 إلى جانب 15 حالة وفاة.وأكدت وزارة الصحة الماليزية اليوم أن هناك 43 إصابة من بين الحالات الجديدة لها علاقة بأحد التجمعات.// انتخى //13:13ت م0056

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.