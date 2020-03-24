

أبها 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تنفيذ خطتها لدعم تعلم الطلاب والطالبات عن بعد في ظل تعليق الدراسة من خلال المدرسة الافتراضية وقنواتها المتعددة التي تشرف عليها وزارة التعليم.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة عسير سعد الجوني، أن الإدارة شكلت فرق عمل لدعم استمرار العملية التعليمية بشراكة فاعلة مع قادة وقائدات المدارس وأولياء الأمور، وخدمة المستفيدين عبر منصات بوابة تعليم عسير و "تواصل" و "اطلب خدمتك" و برنامج "خدمتي" ، إذ يتم استقبال المعاملات والطلبات ويجري التعامل معها بشكل إلكتروني .

وأضاف الجوني أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد، وتقديم برنامج " ساعة مع التقنية " بشكل أسبوعي، فضلا عن وضع خطة للموظفين المناوبين ممن يتطلب تواجدهم بشكل محدود لإنجاز المهام الطارئة.

/ انتهى //

12:57ت م

0054





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرق عمل لدعم التعليم عن بعد وخدمة المستفيدين تقنياً بتعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.