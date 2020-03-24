السعودية اليوم / الرئيس المصري يكلف الحكومة بإجراءات إضافية للحماية من كورونا



القاهرة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كلف حكومة بلاده والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر " اليوم إنه يثق في تجاوب الشعب المصري مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة بلاده.

وستُعلن الحكومة المصرية عن عدد من القرارات المهمة في ظل إجراءاتها الشاملة لمواجهة فيروس "

// انتهى //

12:56ت م

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القاهرة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كلف حكومة بلاده والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر " اليوم إنه يثق في تجاوب الشعب المصري مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة بلاده.وستُعلن الحكومة المصرية عن عدد من القرارات المهمة في ظل إجراءاتها الشاملة لمواجهة فيروس " كورونا " خلال مؤتمر صحفي سيعقده رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت لاحق اليوم.// انتهى //12:56ت م0053

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