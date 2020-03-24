السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ أعمال طهير لعدد من الأماكن العامة وتكثف جولاتها التوعوية والرقابية على المنشآت غذائية



مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال رش وتعقيم لعدد من الاماكن العامة والمنشآت الحيوية في العاصمة المقدسة .

وأوضح مدير عام الصحة العامة بالأمانة المهندس محمد باحارث أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس

وناشد المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة، واخراج النفايات بالتوقيت المناسب باكياس محكمة الاغلاق، ووضعها في الامكان المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عمال الوطن.

كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية والتوعوية على محلات بيع وتداول المواد الغذائية ، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ، وبهدف رفع المستوى التوعوي لأكثر من 73 منشآه غذائية شملت مطاعم و مخابز وتموينات .

وركزت الجولات على جانب توعوي للعاملين من حيث العناية بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار وتوفير أدوات تعقيم وارتداء الكمامات والقفازات .

وتأتي هذه الحملات في إطار البرامج التي تقوم بها الأمانة لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها .

// انتهى //

12:56ت م

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مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة أعمال رش وتعقيم لعدد من الاماكن العامة والمنشآت الحيوية في العاصمة المقدسة .وأوضح مدير عام الصحة العامة بالأمانة المهندس محمد باحارث أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مبيناً أن أعمال التعقيم التي تنفذها الأمانة تأتي ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، عبر القيام بحملات رش وتعقيم لمختلف الاماكن العامة.وناشد المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة، واخراج النفايات بالتوقيت المناسب باكياس محكمة الاغلاق، ووضعها في الامكان المخصصة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة عمال الوطن.كما كثفت الأمانة جولاتها الرقابية والتوعوية على محلات بيع وتداول المواد الغذائية ، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ، وبهدف رفع المستوى التوعوي لأكثر من 73 منشآه غذائية شملت مطاعم و مخابز وتموينات .وركزت الجولات على جانب توعوي للعاملين من حيث العناية بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين باستمرار وتوفير أدوات تعقيم وارتداء الكمامات والقفازات .وتأتي هذه الحملات في إطار البرامج التي تقوم بها الأمانة لتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها .// انتهى //12:56ت م0052

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