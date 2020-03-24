السعودية اليوم / الطوارئ الصحية في فرنسا تدخل حيز التنفيذ



باريس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

دخلت حال الطوارئ الصحية في فرنسا اليوم حيز التنفيذ لمدة شهرين التي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.

وتبنى البرلمان الأحد الماضي قانونًا ينص على إعلان حال "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19" .

ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد الى المخالفة ذاتها "في خلال 15 يومًا".

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12:07ت م

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