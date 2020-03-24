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مرصد حوطة سدير يستعد لاستطلاع هلال شعبان
مساء اليوم الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
يستعد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير مساء اليوم الثلاثاء 29 رجب لعام 1441 الموافق 24 مارس 2020 لرصد هلال شهر شعبان.
وأوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، في بيان له “أن المرصد الفلكي اعتاد على نشر ظروف أهلة الشهور القمرية وسبق أن تم نشر بيان ظروف هلال شهر شعبان على موقع تويتر المرصد قبل أيام”.
وأوضح المرصد، في وقت سابق، أن رصد الهلال سيكون بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الثلاثاء 29 رجب 1441هـ الموافق 24 مارس 2020م حسب تقويم أم القرى.
وتفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 6:10 عند درجة 272، وسيغرب الهلال الساعة 6:16 عند درجة 267 على ارتفاع 1,56 واستطالة 5,60، أي أن الهلال سيمكث بمقدار 6 دقائق بعد غروب الشمس.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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