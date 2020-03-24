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سعر نفط خام برنت يرتفع بنسبة 2.85 %

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2020-03-24

سعر نفط خام برنت يرتفع بنسبة 2.85 %

متابعات الخليج 365 - متابعة

شهدت أسعار النفط صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً، في مؤشر جديد على انتعاش الأسواق رغم حالة القلق التي تخيم على الأسواق العالمية بسبب تفشي فيروس .

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وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 % إلى 24.27 دولار أمريكي.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19

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