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شكرا لقرائتكم سعر نفط خام برنت يرتفع بنسبة 2.85 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سعر نفط خام برنت يرتفع بنسبة 2.85 %
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهدت أسعار النفط صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً، في مؤشر جديد على انتعاش الأسواق رغم حالة القلق التي تخيم على الأسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي ( برنت ) للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 % إلى 24.27 دولار أمريكي.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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