توجيه من النيابة بشأن الفتاة المحرضة على مخالفة منع التجول

2020-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّهت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بالقبض على الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تحرض على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

وأوضحت النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قِبَل وحدة الرصد بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه قيام فتاة بإنتاج مقطع فيديو مصور، تُحرّض فيه على مخالفة الأمر الملكي الصادر بمنع التجول.

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وأضافت أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال طِبقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد القيام بإجراءات البحث والتحري والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به؛ والقبض على المعنية فيه واستكمال الموجب النظامية بحقها.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما هو منطوٍ على سلوكيات مجرّمة وما فيه انتهاك للأمر الملكي الصادر بحظر التجول والتعليمات المتعلقة به، والتحريض على عدم الالتزام بذلك، وأن النيابة العامة لن تتهاون، وستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقت سابق، أن من يخالف أمر منع التجول يُعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.

وأشارت إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى -بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة- وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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