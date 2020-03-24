، ترجيحات .. "ترامب" يُعين "كوتس" ممثلة خاصة لشؤون الطاقة للسعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - إقامة تحالف نفطي أمريكي - سعودي ضمن أفكار نُوقشت ولم يتم بشأنها قرارات

رجّح مصدران مطلعان؛ نقلاً عن "رويترز"، تعيين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ "فيكتوريا كوتس"؛ ممثلة خاصة لشؤون الطاقة للسعودية؛ في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن صعوبة لمعالجة انهيار عالمي في أسعار النفط يمثل ضغطاً على الاقتصاد ويهدّد منتجي الطاقة الأمريكيين.

وكانت "كوتس"؛ من بين المساعدين الأمنيين لـ"ترامب"؛ الذين بقوا في منصبهم فترة طويلة، وانتقلت إلى البيت الأبيض في فبراير؛ لتصبح مستشارة كبيرة لوزير الطاقة، وعملت مستشارة للأمن القومي للسناتور تيد كروز؛ أربع سنوات، كما كانت مستشارة للسياسة الخارجية لحاكم تكساس في ذلك الوقت ريك بيري.

وانضمت إلى البيت الأبيض منذ بداية تولي إدارة "ترامب" الحكم، وهي مؤرخة فنية أيضاً وعملت نائبة لمستشار الأمن القومي لـ"ترامب"؛ وتخصصت في شؤون الشرق الأوسط، ولا سيما إيران.

وستعمل "كوتس"؛ في السعودية لأشهر على الأقل، إلى جانب مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، وملحق الطاقة سكوت هاتشينس.

وقال "برويليت"؛ أمس الإثنين، إن إدارة "ترامب" ستقوم بحملة دبلوماسية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، وتابع لـ"تلفزيون بلومبيرغ"، قائلاً إن "إقامة تحالف نفطي أمريكي - سعودي كان ضمن (أفكار كثيرة) تمت مناقشتها، ولكن لم يتم اتخاذ قرارات بشأن أي شيء بهذا الشكل".دونالد ترامب فيكتوريا كوتس