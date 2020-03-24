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دخلت حالة الطوارئ الصحية في فرنسا، اليوم، حيز التنفيذ لمدة شهرين، والتي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.
وتبنّى البرلمان الأحد الماضي، قانونًا ينص على إعلان حالة "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19".
ويتعرض مَن يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة قيمتها 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد إلى المخالفة ذاتها "خلال 15 يومًا".فرنسا فيروس كورونا الجديد
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 12:36 PM
تنص على عزل إلزامي وقيود على حريات كثيرةدخول "الطوارئ الصحية" في فرنسا حيز التنفيذ
دخلت حالة الطوارئ الصحية في فرنسا، اليوم، حيز التنفيذ لمدة شهرين، والتي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودًا على حريات كثيرة.
وتبنّى البرلمان الأحد الماضي، قانونًا ينص على إعلان حالة "الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19".
ويتعرض مَن يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة قيمتها 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد إلى المخالفة ذاتها "خلال 15 يومًا".
، دخول "الطوارئ الصحية" في فرنسا حيز التنفيذ ،
المصدر : الخليج 365
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