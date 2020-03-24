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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الجمهورية اليونانية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 24 مارس 2020

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

 

 

وأعرب عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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وبعث الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للسيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

 

 

وعبرولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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