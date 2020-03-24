السعودية | مدير الأمن العام : الجهات الأمنية باشرت تطبيق أمر منع التجول في جميع مناطق المملكة ويشيد بتعاون المواطن والمقيم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:41 صباحًا, 24 مارس 2020 م
المناطق - واس
أكد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن جهات الأمن العام المعنية والقطاعات المشاركة معها في جميع مناطق المملكة، باشرت تطبيق الأمر بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من أمس الاثنين من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، وما تم إعلانه من وزارة الداخلية من عقوبات بحق المخالفين له.
وأشاد بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك لمنع التجمعات التي تعد سبباً مباشراً لنشر فيروس كورونا مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله.
وأوضح معاليه أن الجهات الأمنية، قد باشرت تطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيراً إلى أن ما تم رصده ومباشرته من مخالفات خلال اليوم الأول لمنع التجول، تعد محدودة جداً وتم التعامل معها في حينه.
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