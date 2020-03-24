شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 43 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
أغلقت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام ، ممثلة بالفترة المسائية وادارة الاسواق ٤٣ منشأه لمزاولة العمل في فتره الاغلاق المحددة، وذلك إنفاذا للقرارات الصادرة بإيقاف المحلات التجارية غير التموينية.
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