شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. مسافات وفواصل داخل منشآت «صحة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

بادرت صحة الشرقية بوضع مسافات وفواصل داخل منشأتها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كما بادرت بالتعاون مع محلات التموينات الغذائية والسوبر ماركت بوضع ملصقات مسافات وفواصل لمواجهة فيروس كورونا.

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