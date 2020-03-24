شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بُعد في برامج الابتعاث والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي طارق الأحمري، إنه تقديراً للظروف الراهنة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات المبتعثين؛ وجه ‫وزير التعليم‬ د. حمد آل الشيخ بإلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بُعد في برامج الابتعاث للفصل الدراسي الحالي، وفي حال استمر الوضع الراهن -لا قدر الله-، فيتم استمرار العمل بذلك، ومعادلتها في شهادة التخرج، متمنين السلامة للجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بُعد في برامج الابتعاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.