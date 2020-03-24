شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بـ«كورونا»؟ والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه "إذا كنت تشك أن لديك أعراض كورونا، فيمكنك التحقق من وضعك الصحي بسهولة عبر التقييم الذاتي في تطبيق موعد. وتحميله عبر http://moh.gov.sa/MawidApp

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