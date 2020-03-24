شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة" توجه مرافق الإيواء بتسهيل إجراءات إلغاء الحجوزات والان نبدء بالتفاصيل

وجهت وزارة السياحة مرافق الإيواء السياحي بتسهيل إجراءات إلغاء الحجوزات، دون تحميل العملاء أي تبعات مادية، وذلك ضمن التدابير المتخذة، مع رفع إجراءات الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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