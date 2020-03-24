الأسهم السعودية تستهل تعاملات الثلاثاء بمكاسب 3%

2020-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملاتها اليوم قرب 3%، حيث دعمت البنوك حركة المؤشر العام بعدما سجلت ارتفاع 3.2%.

وتتداول الأسهم على ارتفاع شبه جماعي، حيث ارتفعت أسهم 172 شركة مقابل تراجع 6 شركات فقط، فيما دعمت الأسهم القيادية السوق بعد ارتفاع بنكي الرياض وسامبا وكذلك معادن وصافولا بأكثر من 4% لكل منهما.

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية قد أغلق أمس الاثنين، منخفضًا 181.68 نقطة ليقفل عند مستوى 5990.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات ريال.

Advertisements

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 217 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية, الوطنية, المتحدة للتأمين, بروج للتأمين, والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية, تبوك الزراعية, الوطنية للتعليم, الحكير, والحمادي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، كيان السعودية, الجزيرة, وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الإنماء, سابك, أرامكو السعودية، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) بالأمس منخفضًا 364.94 نقطة ليقفل عند مستوى 5229.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 295 ألف سهم تقاسمتها 708 صفقات.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر