السيسي يكلف الحكومة باتخاذ إجراءات احترازية جديدة لمكافحة كورونا

2020-03-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه “على ضوء المتابعة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، فقد كلفت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن من خلال اتخاذ حزمة إجراءات إضافية تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري”.

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وأضافت الصفحة الرسمية للرئيس على موقع “فيسبوك”، اليوم الأربعاء: “أؤكد على ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري العظيم مع هذه الإجراءات وبما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر. حفظ الله مصر والمصريين”.

في سياق متصل تستعد الحكومة المصرية لإصدار حزمة من القرارات الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ظهر اليوم الثلاثاء.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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