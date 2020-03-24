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فيديو.. إعادة جدولة القروض لجميع الشركات الصغيرة
أكبر تحدي أمام القطاع هو الطلب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الصناعة بندر الخريف أنه تمت إعادة جدولة القروض لجميع الشركات الصغيرة، مضيفا “نعمل مع الشركات الكبيرة والمتوسطة على ذلك”.
وأضاف الخريف في مقابلة مع قناة “العربية” أن أكبر تحدي أمام القطاع هو الطلب ونتيجة لانخفاض الطلب بدأنا نلاحظ أيضا أن هناك صعوبة لدى المنشآت الصناعية في الوفاء بالتزاماتها سواء تجاه البنوك أو الصناديق المقرضة وكذلك ارتفاع المخزون الموجود.
وتابع وزير الصناعة “ولذلك ما قمنا بعمله من خلال الوزارة أو من خلال الجهات التابعة تحاول أن تتعاطى مع موضوع التدفقات النقدية للمؤسسات ومساعدتها إما بالتأجيل أو إعادة الهيكلة للقروض”.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19
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