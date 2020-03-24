فيديو.. وصول إمدادات ومساعدات طبية سعودية إلى اليمن لمواجهة كورونا

2020-03-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصلت إمدادات طبية سعودية إلى (عدن) استجابة للوضع الراهن في اليمن كجزء من جهود المملكة والتحالف لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وكجزء من التزام التحالف بدعم العمل الإنساني ودعماً لجهود منظمة الصحة العالمية من خلال نقل الإمدادات الطبية من مستودعات المنظمة الأممية إلى عدن.

وتم نقل الإمدادات الطبية من قيادة القوات المشتركة للتحالف ضمن جهود تسهيل عمل المنظمات الأممية والغير حكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

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من جهتها توجهت منظمة الصحة العالمية بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها العظيم للمنظمة في هذا الوقت الحرج من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأضافت المنظمة أنه يجب علينا جميعاً أن نتحلى بحسّ التضامن والتكافل لإبقاء العالم آمنا، ومن أجل خدمة أولئك الضعفاء والأقل حظا. مع هذا النوع من الالتزام والدعم، بإمكاننا أن نمنع فيروس كورونا من الانتشار.

وتابعت الصحة العالمية في بيان لها: “شكر خاص للمملكة العربية السعودية التي نقلت جوا مساعدات حيوية، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، مخصصة لمكافحة فيروس كوفيد 19، إلى دولة اليمن.

وتضمنت هذه المساعدات مواد الحماية الشخصية للعاملين في مجال الصحة والفحوصات المخبرية في عدن وصنعاء. الشحنة الطبية تضمنت أيضاً أدوية ومؤن خاصة لدعم عملية الاستجابة الجارية لهذه الأزمة.تابع آخر أخبار فيروس كورونا covid19



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